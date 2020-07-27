27.07.2020
11:02
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Коронавирус

Коронавирус в Якутии: 44 новых случая

фото SakhaLife.ru.

Сегодня, 27 июля, министр здравоохранения республики Елена БОРИСОВА сообщила об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса.

Из них 35 в Якутске, а также в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском,
Верхоянском, Томпонском, Усть-Янском и Хангаласском районах.

Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

За сутки лабораториями республики проведено 2 534 исследований на коронавирус. Всего с начала пандемии обработано 294 022 тестов на коронавирусную инфекцию.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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