Коронавирус в Якутии: 4365 случаев заболевания

Сегодня, 3 июля, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 50 новых случаев коронавируса.

Из них 41 в Якутске, 3 в Мирнинском районе, по 2 случая в Нерюнгринском и Амгинском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы.

31 человек находится в тяжелом состоянии. 8 из них на аппаратах ИВЛ.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 4365 случаев заболевания COVID-19.

Сегодня началась сдача ЕГЭ. На пунктах не замечено нарушений. Ни один человек не был отстранен от работы.

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