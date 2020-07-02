Коронавирус в Якутии: 4315 случаев заболевания

Сегодня, 2 июля, вице-премьер Якутии Ольга БАЛАБКИНА сообщила об эпидемиологической ситуации в республике. В Якутии за сутки зарегистрировано 45 новых случаев коронавируса. Из них 36 в Якутске, 3 в Мирнинском районе, по 2 случая в Алданском, Амгинском, Чурапчинском и Верхоянском районах. Заболевшие госпитализированы, их контакты выявлены и изолированы. За сутки 105 человек выздоровело. Таким образом, в регионе зарегистрировано 4315 случаев заболевания COVID-19. 3679 человек полностью выздоровели.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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