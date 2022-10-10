10.10.2022
09:14
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Коронавирус
Коронавирус в Якутии
На 10 октября 2022 выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 32 случая,
— Мегино-Кангаласский район – 6 случаев,
— Алданский и Хангаласский районы — по 5 случаев,
— Нюрбинский, Таттинский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы – по 4 случая,
— Оймяконский, Усть-Майский и Усть-Янский районы – по 3 случая,
— Абыйский, Амгинский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Намский, Нерюнгринский, Оленекский и Среднеколымский районы — по 2 случая,
— Аллаиховский и Верхнеколымский районы – по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 525 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 597 555 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/
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