Коронавирус в Якутии

На 10 октября 2022 выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 32 случая, — Мегино-Кангаласский район – 6 случаев, — Алданский и Хангаласский районы — по 5 случаев, — Нюрбинский, Таттинский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы – по 4 случая, — Оймяконский, Усть-Майский и Усть-Янский районы – по 3 случая, — Абыйский, Амгинский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Намский, Нерюнгринский, Оленекский и Среднеколымский районы — по 2 случая, — Аллаиховский и Верхнеколымский районы – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 525 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 597 555 тестов.

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