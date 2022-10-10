10.10.2022
09:14
491

Коронавирус

Коронавирус в Якутии

На 10 октября 2022 выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции:

 — г. Якутск – 32 случая,

— Мегино-Кангаласский район – 6 случаев,

 — Алданский и Хангаласский районы — по 5 случаев,

 — Нюрбинский, Таттинский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы – по 4 случая,

 — Оймяконский, Усть-Майский и Усть-Янский районы – по 3 случая,

 — Абыйский, Амгинский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Намский, Нерюнгринский, Оленекский и Среднеколымский районы — по 2 случая,

 — Аллаиховский и Верхнеколымский районы – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 525 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 597 555 тестов.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх