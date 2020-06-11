Коронавирус в СВФУ: суд вынес решение

Прокуратура города Якутска провела проверку по факту массового заболевания студентов коронавирусной инфекцией.

На момент проверки зарегистрировано 82 случая заболевания студентов COVID-19, из них 79 случаев заболевания в общежитии, расположенном по адресу: г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 42/2, корпус 9/2, 2 подъезд.

Установлено, что условием заболевания явились, в том числе факты не надлежащего соблюдения в условиях введения повышенной готовности режима самоизоляции, не принятия в целях обеспечения мониторинга мер по ежедневной термометрии, заселения в данное общежитие в период напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки студентов, которые ранее в нем не проживали и др.

Прокуратура города внесла в адрес ректора Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова представление, а также возбудила в отношении юридического лица административное дело по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

По результатам рассмотрения административного материала юридическое лицо оштрафовано на 100 000 рублей, представление прокурора находится на рассмотрении и контроле.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Кроме того, правоохранительными органами по факту массового заражения студентов проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст.236 УК РФ.