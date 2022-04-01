Коронавирус: в лидерах — Якутск и Мирнинский район
На 01.04.2022 г. выявлено 338 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 90 случаев,
- Мирнинский район – 41 случай,
- Среднеколымский район – 25 случаев,
- Мегино-Кангаласский, Олекминский районы по 24 случая,
- Верхоянский, Намский районы по 17 случаев,
- Нижнеколымский район – 16 случаев,
- Момский район – 10 случаев,
- Нюрбинский район – 9 случаев,
- Алданский, Нерюнгринский, Сунтарский районы по 8 случаев,
- Усть -Янский район – 6 случаев,
- Вилюйский, Горный, Жиганский районы по 5 случаев,
- Ленский, Оймяконский, Хангаласский районы по 4 случая,
- Усть – Майский район – 3 случая,
- Аллаиховский, Амгинский районы по 2 случая,
- Кобяйский район – 1 случай.
За сутки лабораториями республики проведено 3 888 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 214 030 тестов.
За последние сутки госпитализировано 43 человека или 12,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 338 случаев.
За сутки 26,6% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 73,4%.
На 01.04.2022 лечение в стационарах получают 16,7% больных, в амбулаторных условиях – 83,3%.
За сутки выздоровели 470 человек.
До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.
Первым компонентом привиты 610 070 человек (85,1% взрослого населения республики).
Ревакцинацию прошли 153 094 человека
Это 64,1% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.
Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.
Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.
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