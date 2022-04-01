01.04.2022
10:08
215

Коронавирус

Коронавирус: в лидерах — Якутск и Мирнинский район

На 01.04.2022 г. выявлено 338 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 90 случаев,
  • Мирнинский район – 41 случай,
  • Среднеколымский район – 25 случаев,
  • Мегино-Кангаласский, Олекминский районы по 24 случая,
  • Верхоянский, Намский районы по 17 случаев,
  • Нижнеколымский район – 16 случаев,
  • Момский район – 10 случаев,
  • Нюрбинский район – 9 случаев,
  • Алданский, Нерюнгринский, Сунтарский районы по 8 случаев,
  • Усть -Янский район – 6 случаев,
  • Вилюйский, Горный, Жиганский районы по 5 случаев,
  • Ленский, Оймяконский, Хангаласский районы по 4 случая,
  • Усть – Майский район – 3 случая,
  • Аллаиховский, Амгинский районы по 2 случая,
  • Кобяйский район – 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 3 888 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 214 030 тестов.

За последние сутки госпитализировано 43 человека или 12,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 338 случаев.

За сутки 26,6% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 73,4%.

На 01.04.2022 лечение в стационарах получают 16,7% больных, в амбулаторных условиях – 83,3%.

За сутки выздоровели 470 человек.

До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.
Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 610 070 человек (85,1% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 153 094 человека
Это 64,1% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.

Фото: Пресс-служба Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)
Источник: t.me/balabkinaov
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх