Коронавирус: в лидерах — Якутск и Мирнинский район

На 01.04.2022 г. выявлено 338 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 90 случаев,

Мирнинский район – 41 случай,

Среднеколымский район – 25 случаев,

Мегино-Кангаласский, Олекминский районы по 24 случая,

Верхоянский, Намский районы по 17 случаев,

Нижнеколымский район – 16 случаев,

Момский район – 10 случаев,

Нюрбинский район – 9 случаев,

Алданский, Нерюнгринский, Сунтарский районы по 8 случаев,

Усть -Янский район – 6 случаев,

Вилюйский, Горный, Жиганский районы по 5 случаев,

Ленский, Оймяконский, Хангаласский районы по 4 случая,

Усть – Майский район – 3 случая,

Аллаиховский, Амгинский районы по 2 случая,

Кобяйский район – 1 случай.

За сутки лабораториями республики проведено 3 888 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 214 030 тестов.

За последние сутки госпитализировано 43 человека или 12,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 338 случаев.

За сутки 26,6% новых случаев заболевания зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 73,4%.

На 01.04.2022 лечение в стационарах получают 16,7% больных, в амбулаторных условиях – 83,3%.

За сутки выздоровели 470 человек.

До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжелые формы заболевания.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у не вакцинированных больных.

Первым компонентом привиты 610 070 человек (85,1% взрослого населения республики).

Ревакцинацию прошли 153 094 человека

Это 64,1% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации: в Алданском, Мегино – Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и г. Якутске.

Напоминаем, что необходимо в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета.