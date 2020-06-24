Коронавирус унес жизни еще двух человек в Якутии

Сегодня, 24 июня, глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ на ежедневном брифинге сообщил об эпидемиологической ситуации в республике.

В Якутии за сутки зарегистрировано 74 новых случаев коронавируса.

Из них 59 в Якутске, 5 в Усть-Алданском районе. 3 — в Хангаласском улусе. По 1 случаю в Алданском, Амгинском, Верхоянском, Вилюйском, Намском, Нерюнгринском и Оймяконском районах.

Заболевшие госпитализируются, их контакты выявляются и изолируются.

Коэффициент распространения снизился до 0,8%

29 человек находятся в тяжелом состоянии. 12 из них на аппаратах ИВЛ. Врачи борются за их жизни. Большинство из них люди пожилого возраста.

Скончались два пациента с тяжелыми сопутствующими хроническими заболеваниями.

Вызывает опасения ситуация в Мирном.

144 человека полностью выздоровели от коронавируса: 119 человек в Якутске, 15 в Ленском районе, 5 в Нюрбинском, по 2 в Мегино-Кангаласском и Намском улусах, 1 — в Нерюнгринском районе.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 3891 случай заболевания COVID-19.

2726 человек полностью выздоровели, 28 летальных исходов.

За сутки лабораториями республики обработано 2919 тестов на коронавирус.