Коронавирус
Коронавирус: Стало волнительно-заболевших всё больше
В Якутии за сутки выявлено 572 новых случая коронавируса
Большинство из них в Якутске – 289
За последние сутки в Якутии выявлено 572 новых случая коронавируса, большинство из них в Якутске – 289. Об этом сообщил утром 16 сентября республиканский оперштаб.
В районах больше всего положительных тестов:
Хангаласском – 36
Мегино-Кангаласском – 34 случая
Мирнинском район — 28
Алданском — 25, в Вилюйском
Таттинском и Усть-Майском районах — по 19.
В Намском и Эвено-Бытантайском районах — по 15 случаев
Нерюнгринском — 12
Горном – 11
Верхневилюйском – 10.
Еще в десяти районах республики от 1 до 8 подтвержденных случаев COVID-19.
Тяжелее переносят коронавирус не вакцинированные якутяне. В районах и столице работает достаточное количество прививочных пунктов. Где вакцинироваться в Якутске, можно посмотреть по ссылке.
За сутки лабораториями республики проведено 3 642 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 549 930 тестов.
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