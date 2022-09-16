Коронавирус: Стало волнительно-заболевших всё больше

В Якутии за сутки выявлено 572 новых случая коронавируса

Большинство из них в Якутске – 289

За последние сутки в Якутии выявлено 572 новых случая коронавируса, большинство из них в Якутске – 289. Об этом сообщил утром 16 сентября республиканский оперштаб.

В районах больше всего положительных тестов:

Хангаласском – 36

Мегино-Кангаласском – 34 случая

Мирнинском район — 28

Алданском — 25, в Вилюйском

Таттинском и Усть-Майском районах — по 19.

В Намском и Эвено-Бытантайском районах — по 15 случаев

Нерюнгринском — 12

Горном – 11

Верхневилюйском – 10.

Еще в десяти районах республики от 1 до 8 подтвержденных случаев COVID-19.

Тяжелее переносят коронавирус не вакцинированные якутяне. В районах и столице работает достаточное количество прививочных пунктов. Где вакцинироваться в Якутске, можно посмотреть по ссылке.

За сутки лабораториями республики проведено 3 642 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 549 930 тестов.