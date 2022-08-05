05.08.2022
10:01
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Коронавирус

Коронавирус снова наступает?

Более 300 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Якутиию

Из них 219 — в Якутске.

По данным республиканского оперштаба на 5 августа, в Якутии за последние сутки выявлено 304 новых случая коронавируса.

— Якутск – 219,

— Мирнинский – 13,

— Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский районы – по 7,

— Вилюйский район – 6,

— Ленский, Намский районы – по 5,

— Горный, Нерюнгринский, Нюрбинский, Таттинский районы – по 4,

— Сунтарский, Усть-Алданский районы – по 3,

— Алданский, Верхоянский, Оймяконский, Чурапчинский районы – по 2,

— Абыйский, Амгинский, Верхнеколымский, Жиганский, Томпонский районы – по 1.

За сутки лабораториями республики проведено 3078 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 424 672 теста.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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