Коронавирус
Коронавирус снова наступает?
Более 300 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Якутиию
Из них 219 — в Якутске.
По данным республиканского оперштаба на 5 августа, в Якутии за последние сутки выявлено 304 новых случая коронавируса.
— Якутск – 219,
— Мирнинский – 13,
— Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский районы – по 7,
— Вилюйский район – 6,
— Ленский, Намский районы – по 5,
— Горный, Нерюнгринский, Нюрбинский, Таттинский районы – по 4,
— Сунтарский, Усть-Алданский районы – по 3,
— Алданский, Верхоянский, Оймяконский, Чурапчинский районы – по 2,
— Абыйский, Амгинский, Верхнеколымский, Жиганский, Томпонский районы – по 1.
За сутки лабораториями республики проведено 3078 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 424 672 теста.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий