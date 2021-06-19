19.06.2021
10:41
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Коронавирус

Коронавирус снова наступает на улусы Якутии

На 19.06.2021 г. выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции:

  • г. Якутск – 56 случаев;
  • Амгинский, Нерюнгринский, Мегино-Кангаласский районы – по 5 случаев;
  • Алданский, Вилюйский, Мирнинский районы – по 4 случая;
  • Верхоянский, Намский, Сунтарский районы – по 3 случая;
  • Оймяконский и Чурапчинский районы – по 2 случая.

За сутки лабораториями республики проведено 2 596 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 163 509 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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