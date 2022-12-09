Коронавирус снова наступает

За сутки в Якутии коронавирус диагностировали у 134 человек.

В Якутске — 108 заболевших

9 декабря 2022 года в республике выявлено 134 новых случая коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.

Наибольшее число заболевших в Якутске — 108 человек. В Алданском и Кобяйском районах – по 5 случаев, Намском – 4, Мирнинском и Хангаласском – по 2, Верхневилюйском, Горном, Ленском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Сунтарском, Таттинском и Усть-Майском – по 1.

Госпитализировано 17 человек, или 12,7% от общего количества выявленных случаев за сутки – 134 случая. Лечение в стационарах получают 10,8% больных, в амбулаторных условиях – 89,2%.

Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных. Ревакцинацию прошел 191 861 человек.

Низкие темпы ревакцинации — в Анабарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и Якутске.

За сутки лабораториями республики проведено 2232 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработан 2 673 601 тест.