Коронавирус: сколько сегодня?

На 12 октября выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 42 случая, — Чурапчинский район – 6 случаев, — Алданский, Мирнинский, Сунтарский и Хангаласский районы – по 5 случаев, — Намский и Нерюнгринский районы – по 4 случая, — Вилюйский и Нюрбинский районы – по 3 случая, — Горный, Оймяконский, Олекминский и Таттинский районы – по 2 случая, — Абыйский, Ленский и Томпонский – по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 1 790 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 599 859 тестов.

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