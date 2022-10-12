12.10.2022
09:07
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Коронавирус

Коронавирус: сколько сегодня?

На 12 октября выявлено 93 новых случая коронавирусной инфекции:

 — г. Якутск – 42 случая,

— Чурапчинский район – 6 случаев,

 — Алданский, Мирнинский, Сунтарский и Хангаласский районы – по 5 случаев,

 — Намский и Нерюнгринский районы – по 4 случая,

 — Вилюйский и Нюрбинский районы – по 3 случая,

 — Горный, Оймяконский, Олекминский и Таттинский районы – по 2 случая,

 — Абыйский, Ленский и Томпонский – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 790 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 599 859 тестов.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/

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