26.06.2020
22:17
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Коронавирус
Коронавирус распространился почти по всей Якутии
По состоянию на 26 июня в Якутии зарегистрировано 4013 случаев коронавируса.
Инфекция распространилась почти во всей Якутии. Незатронутыми осталось только семь малозаселенных и труднодоступных северных улусов:
Анабарский, Аллаиховский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский.
КАРТА ЗАРАЖЕНИЯ:
18 МАРТА
8 АПРЕЛЯ
16 АПРЕЛЯ
27 АПРЕЛЯ
9 МАЯ
30 МАЯ
26 ИЮНЯ
Такие вот дела.
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