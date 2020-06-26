Коронавирус распространился почти по всей Якутии

По состоянию на 26 июня в Якутии зарегистрировано 4013 случаев коронавируса. Инфекция распространилась почти во всей Якутии. Незатронутыми осталось только семь малозаселенных и труднодоступных северных улусов: Анабарский, Аллаиховский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский. КАРТА ЗАРАЖЕНИЯ: 18 МАРТА По состоянию на 18 марта в Якутии выявлено 1 случай коронавируса 8 АПРЕЛЯ По состоянию на 8 апреля в Якутии выявлено 16 случаев коронавируса 16 АПРЕЛЯ По состоянию на 16 апреля в Якутии выявлено 47 случаев коронавируса 27 АПРЕЛЯ По состоянию на 27 апреля в Якутии выявлено 164 случаев коронавируса 9 МАЯ По состоянию на 9 мая в Якутии выявлено 477 случаев коронавируса 30 МАЯ По состоянию на 30 мая в Якутии выявлено 1819 случаев коронавируса 26 ИЮНЯ По состоянию на 26 июня в Якутии зарегистрировано 4013 случаев коронавируса. Такие вот дела.

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