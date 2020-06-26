26.06.2020
22:17
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Коронавирус

Коронавирус распространился почти по всей Якутии

По состоянию на 26 июня в Якутии зарегистрировано 4013 случаев коронавируса.

Инфекция распространилась почти во всей Якутии. Незатронутыми осталось только семь малозаселенных и труднодоступных северных улусов:

Анабарский, Аллаиховский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский.

КАРТА ЗАРАЖЕНИЯ:

18 МАРТА

По состоянию на 18 марта в Якутии выявлено 1 случай коронавируса

8 АПРЕЛЯ

По состоянию на 8 апреля в Якутии выявлено 16 случаев коронавируса

16 АПРЕЛЯ

По состоянию на 16 апреля в Якутии выявлено 47 случаев коронавируса

27 АПРЕЛЯ

По состоянию на 27 апреля в Якутии выявлено 164 случаев коронавируса

9 МАЯ

По состоянию на 9 мая в Якутии выявлено 477 случаев коронавируса

30 МАЯ

По состоянию на 30 мая в Якутии выявлено 1819 случаев коронавируса

26 ИЮНЯ

По состоянию на 26 июня в Якутии зарегистрировано 4013 случаев коронавируса.

Такие вот дела.

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