28.05.2021
11:45
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Коронавирус
Коронавирус продолжает «косить» якутян
В Якутии на 28 мая выявлено 107 новых случаев коронавирусной инфекции:
- г. Якутск – 62 случай;
- Мегино-Кангаласский район 9 случаев;
- Вилюйский, Нюрбинский, Усть-Алданский, Оленекский районы по 4 случая;
- Амгинский, Сунтарский, Чурапчинский, Хангаласский районы по 3 случая;
- Верхоянский, Момский районы по 2 случая;
- Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Оймяконский районы по 1 случаю.
За все время в республике зарегистрировано 38148 случаев заболевания COVID-19.
За предыдущие сутки коронавирус унес жизни пяти человек. Всего с начала пандемии умерло 665 человек.
За сутки лабораториями республики проведено 3 338 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 112 597 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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