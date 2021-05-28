28.05.2021
11:45
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Коронавирус

Коронавирус продолжает «косить» якутян

В Якутии на 28 мая выявлено 107 новых случаев коронавирусной инфекции:

  •              г. Якутск – 62 случай;
  •              Мегино-Кангаласский район 9 случаев;
  •              Вилюйский, Нюрбинский, Усть-Алданский, Оленекский районы по  4 случая;
  •              Амгинский, Сунтарский, Чурапчинский, Хангаласский районы по 3 случая;
  •              Верхоянский, Момский районы по 2 случая;
  •              Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Оймяконский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 38148 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни пяти человек. Всего с начала пандемии умерло 665 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 3 338 исследований на коронавирусную     инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 112 597  тестов.

Адреса для получения вакцины в Якутске
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Оперштаб Якутии.
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