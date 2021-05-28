Коронавирус продолжает «косить» якутян

В Якутии на 28 мая выявлено 107 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 62 случай;

Мегино-Кангаласский район 9 случаев;

Вилюйский, Нюрбинский, Усть-Алданский, Оленекский районы по 4 случая;

Амгинский, Сунтарский, Чурапчинский, Хангаласский районы по 3 случая;

Верхоянский, Момский районы по 2 случая;

Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Оймяконский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 38148 случаев заболевания COVID-19.

За предыдущие сутки коронавирус унес жизни пяти человек. Всего с начала пандемии умерло 665 человек.

За сутки лабораториями республики проведено 3 338 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 112 597 тестов.