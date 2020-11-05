Коронавирус повлиял на формирование нового состава ОП Якутии

На очередном заседании регионального парламента народные депутаты в окончательном чтении приняли законопроект о сроках утверждения части состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия).

Отмечается, что в связи с действующими ограничительными мерами, введёнными из-за распространения коронавирусной инфекции, формирование нового состава Общественной палаты РС (Я) в установленные сроки и проведение всех процедур не представляется возможным.

В связи с этим, устанавливается новый срок утверждения состава и переносится с 20 ноября 2020 года на 20 марта 2021 года.

Проект является законодательной инициативой главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева.

Проектом закона предусматривается внесение изменений в статьи 1 и 2 Закона Республики Саха (Якутия) «О приостановлении действия отдельных положений статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) «Об Общественной палате Республики Саха (Якутия)» и о сроках утверждения части состава Общественной палаты Республики Саха (Якутия)».