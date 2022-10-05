05.10.2022
09:29
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Коронавирус
Коронавирус — последние новости
На 5 октября в Якутии выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 49 случаев,
— Верхневилюйский, Томпонский, Хангаласский районы — по 5 случаев,
— Усть-Алданский, Чурапчинский районы – по 4 случая,
— Алданский, Намский, Нерюнгринский и Сунтарский, районы — по 3 случая,
— Горный, Мирнинский, Нюрбинский и Оймяконский, районы — по 2 случая,
— Вилюйский, Кобяйский, Ленский, Усть-Майский районы — по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 288 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 589 375 тестов.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/53001
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