Коронавирус — последние новости

На 5 октября в Якутии выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 49 случаев, — Верхневилюйский, Томпонский, Хангаласский районы — по 5 случаев, — Усть-Алданский, Чурапчинский районы – по 4 случая, — Алданский, Намский, Нерюнгринский и Сунтарский, районы — по 3 случая, — Горный, Мирнинский, Нюрбинский и Оймяконский, районы — по 2 случая, — Вилюйский, Кобяйский, Ленский, Усть-Майский районы — по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 2 288 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 589 375 тестов.

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