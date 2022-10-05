05.10.2022
09:29
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Коронавирус

Коронавирус — последние новости 

На 5 октября в Якутии выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции:

 — г. Якутск – 49 случаев,

— Верхневилюйский, Томпонский, Хангаласский районы — по 5 случаев,

 — Усть-Алданский, Чурапчинский районы – по 4 случая,

 — Алданский, Намский, Нерюнгринский и Сунтарский, районы — по 3 случая,

 — Горный, Мирнинский, Нюрбинский и Оймяконский, районы — по 2 случая,

 — Вилюйский, Кобяйский, Ленский, Усть-Майский районы — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 288 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 589 375 тестов.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://t.me/balabkinaov_sakhagov/53001

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