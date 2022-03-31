Коронавирус переместился в улусы

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели 624 жителя республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 40 человек, или 12% от общего количества выявленных случаев за сутки (332 случая). Из них 25,6% зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 74,4%.

На 31 марта 2022 года лечение в стационарах получают 15,9% больных, в амбулаторных условиях – 84,1%. До 13% случаев COVID-19 связаны со штаммом «дельта», который вызывает тяжёлые формы заболевания, остальные – со штаммом «омикрон».

За сутки лабораториями республики проведено 4 392 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 210 142 теста.

В республике продолжается вакцинальная кампания от коронавируса. Первым компонентом привиты 609 608 человек, что составляет 85% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 152 659 человек. Это 63,9% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Низкие темпы ревакцинации наблюдаются в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Оймяконском районах и городе Якутске.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 1 189 входящих звонков. На сегодня свободно 33,6% из 895 развёрнутых ковидных коек. Медицинскую помощь на дому оказывали 420 выездных бригад. Волонтёрами за сутки обработано 12 заявок по доставке продуктов питания и лекарств.