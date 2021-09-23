Коронавирус особенно усилился в двух районах Якутии

На 23.09.2021 г. выявлено 190 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 117 случаев, — Мегино-Кангаласский, Таттинский районы — по 9 случаев, — Нерюнгринский район – 6 случаев, — Ленский, Сунтарский, Усть-Алданский районы — по 5 случаев, — Намский, Хангаласский, Чурапчинский районы — по 4 случая, — Амгинский, Нюрбинский районы — по 3 случая, — Алданский, Аллаиховский, Вилюйский, Усть-Майский районы — по 2 случая, — Абыйский, Булунский, Верхневилюйский, Верхоянский, Мирнинский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский районы — по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 6 315 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 439 362 тестов.

Фото: Sakhalife.ru Источник: Оперативный штаб РС(Я)

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