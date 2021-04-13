13.04.2021
21:47
164

Коронавирус

Коронавирус не сдается

Согласно данным Управления Роспотребнадзора РФ по Якутии на 13 апреля в республике выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе, в  Якутске – 17 случаев.

В Таттинском, Усть-Алданском районах – по 2 случая, в Алданском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском районах – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 166 исследованийй на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 026 122 теста.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://ysia.ru/na-13-aprelya-v-yakutii-za-sutki-vyyavleno-28-novyh-sluchaev-koronavirusa/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх