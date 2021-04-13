Коронавирус не сдается

Согласно данным Управления Роспотребнадзора РФ по Якутии на 13 апреля в республике выявлено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе, в Якутске – 17 случаев.

В Таттинском, Усть-Алданском районах – по 2 случая, в Алданском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Сунтарском, Томпонском районах – по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 166 исследованийй на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 026 122 теста.