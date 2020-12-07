Коронавирус не сбавляет обороты

SakhaLife.ru

Сегодня, 7 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 214 новых случаев COVID-19; в т.ч. 45 носителей новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 110 случаев.

-Алданский и Нерюнгринский районы по 11 случаев;

-Олекминский район 9 случаев;

-Горный и Мегино-Кангаласский районы по 8 случаев;

-Амгинский и Верхоянский районы по 7 случаев;

-Вилюйский район 6 случаев;

-Верхневилюйский, Сунтарский и Чурапчинский районы по 4 случая;

-Аллаиховский, Жиганский, Мирнинский и Усть-Алданский районы по 3 случая;

-Кобяйский, Оленекский и Таттинский районы по 2 случая;

-Булунский, Верхнеколымский, Ленский, Момский, Нижнеколымский, Усть-Янский и Хангаласский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 1 902 исследования на коронавирус.

Всего с начала пандемии обработано 805 292 теста.

За все время в республике зарегистрировано 21554 случая заболевания COVID-19.