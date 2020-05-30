Коронавирус не помешал посевной в пригородах Якутска

В пригородных хозяйствах посевные работы идут полным ходом. Об этом сообщили в МКУ «Управление сельского хозяйства» город Якутска.

Всего в этом году в окрестностях Якутска планируется посеять 334 гектаров зерновых культур, 1943 гектаров кормовых культур, 1381 гектаров картофеля и 609,2 гектаров овощей. Под парами запланированы 170 гектаров, восстановление – культуротехнические работы проведут на 639 гектарах земель. Итого, в обороте запланировано около 5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий городского округа.

«На полях городского округа засеяно около 60 % гектар от общего запланированного объема. Посевная идет по графику, сложившаяся эпидемиологическая обстановка на работу аграриев не повлияла», — сказал начальник МКУ «Управление сельского хозяйства» Иван Сивцев.

Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска