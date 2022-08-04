Коронавирус
Коронавирус наращивает темпы
В Якутии выявлен максимум новых случаев коронавируса с апреля. Всего выявлено 210 новых случаев СOVID-19, из них 96 — в Якутске
В Якутии за сутки выявлено 210 новых случаев коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.
Больше всего заболевших:
в Якутске – 96.
В районах:
— Мирнинский – 26;
— Верхневилюйский район – 20;
— Вилюйский район – 10;
— Мегино-Кангаласский район – 9;
— Алданский, Ленский, Таттинский районы – по 6;
— Олекминский, Сунтарский, Хангаласский районы – по 4;
— Амгинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Чурапчинский районы – по 3;
— Намский район – 2;
— Верхоянский, Горный, Оймяконский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы – по 1.
За сутки лабораториями республики проведено 2901 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 421 594 теста.
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