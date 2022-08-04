04.08.2022
13:12
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Коронавирус

Коронавирус наращивает темпы

В Якутии выявлен максимум новых случаев коронавируса с апреля. Всего выявлено 210 новых случаев СOVID-19, из них 96 — в Якутске

В Якутии за сутки выявлено 210 новых случаев коронавируса, сообщает республиканский оперштаб.

Больше всего заболевших:

в Якутске – 96.

В районах:

— Мирнинский – 26;

— Верхневилюйский район – 20;

— Вилюйский район – 10;

— Мегино-Кангаласский район – 9;

— Алданский, Ленский, Таттинский районы – по 6;

— Олекминский, Сунтарский, Хангаласский районы – по 4;

— Амгинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Чурапчинский районы – по 3;

— Намский район – 2;

— Верхоянский, Горный, Оймяконский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы – по 1.

За сутки лабораториями республики проведено 2901 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 421 594 теста.

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: ясиа

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