Коронавирус наращивает темпы

В Якутии выявлен максимум новых случаев коронавируса с апреля. Всего выявлено 210 новых случаев СOVID-19, из них 96 — в Якутске В Якутии за сутки выявлено 210 новых случаев коронавируса, сообщает республиканский оперштаб. Больше всего заболевших: в Якутске – 96. В районах: — Мирнинский – 26; — Верхневилюйский район – 20; — Вилюйский район – 10; — Мегино-Кангаласский район – 9; — Алданский, Ленский, Таттинский районы – по 6; — Олекминский, Сунтарский, Хангаласский районы – по 4; — Амгинский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Чурапчинский районы – по 3; — Намский район – 2; — Верхоянский, Горный, Оймяконский, Усть-Алданский, Усть-Майский районы – по 1. За сутки лабораториями республики проведено 2901 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 421 594 теста.

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: ясиа

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