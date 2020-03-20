Коронавирус: МВД Якутии предупреждает о способах мошенничества

Используя сложившуюся эпидемиологическую обстановку в корыстных целях, аферисты используют различные схемы обмана:

Злоумышленники используют поддельные веб-сайты, платформы электронной коммерции, учетные записи в социальных сетях, электронные письма, нацеленные для продажи и доставку лицевых и хирургических масок. При этом мошенники используют имена известных компаний, которые занимаются производством и доставкой хирургических масок. Жертвам предлагается внести предоплату с помощью банковских переводов на указанные счета. Маски в конечном итоге не доставляются, сайты, платформы блокируются или удаляются.

Также, со своей потенциальной жертвой аферисты связываются по телефону, и вызывающий абонент притворяется родственником, который в настоящее время находится в больнице для лечения из-за инфекции COVID-19. После этого жертвам сообщают о необходимости срочно оплатить расходы на лечение путем внесения денег или передачи денежных средств, или других ценностей «представителям больницы».

Кроме того, вам могут поступать звонки от якобы должностных лиц здравоохранения с просьбой предоставить им личную информацию для проведения «отслеживания контактов», который представляет собой процесс идентификации и мониторинга людей, находившихся в тесном контакте с инфицированными лицами после вспышки заболевания. При этом под предлогом проверки мошенники запрашивают у своих жертв банковские реквизиты и платежные реквизиты.

Киберпреступники, используя фишинговые схемы, распространяют вредоносные ссылки и документы, в которых утверждается, что они содержат информацию о том, как защититься от распространения COVID-19 и рекомендуют меры против пандемии. Некоторые из этих писем призывают получателей открыть ссылку или страницу, которая якобы содержит дополнительную важную информацию. Чтобы открыть такую страницу, получателей просят войти в систему со своим адресом электронной почты и паролем. Таким образом, преступники могут установить вредоносное программное обеспечение на любое устройство и похитить деньги или конфиденциальную информацию.

Полиция рекомендует не переходить по сомнительным ссылкам и не открывать прикрепленные к письмам файлы! Не сообщайте или не пересылайте свои персональные данные, реквизиты банковских карт, пароли подтверждениянеизвестным лицам. Внимательно совершайте онлайн-покупки, пользуйтесь только знакомыми ресурсами.