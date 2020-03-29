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Мэр Якутска возмущена поведением горожан
Сегодня глава Якутска Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях эмоциональное обращение горожанам.
Страстный призыв мэра: «Сидите дома!!!». Много горожан ездят на автобусах и гуляют по проспекту Ленина.
Возмущение беспечным поведением горожан — видно даже на лице главы города.
Цитата:
«По прежнему много людей как в магазинах так и в автобусах.
Я не знаю, какие в воскресенье днем есть неотложные нужды, чтобы болтаться в магазинах или ездить на автобусах? Я вообще сторонник того, чтобы общественный транспорт не ездил и закрыла бы все магазины (если бы это позволяло законодательство). Сидите дома. Все заказывайте по интернету и телефону.
Не ходите никуда. Минимизируйте свои контакты.
Когда я вижу людей гуляющих по проспекту Ленина или просто стоят в магазинах, разглядывают полки — я просто возмущаюсь.
Мы в большой опасности. Сидите дома!»
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