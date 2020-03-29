Мэр Якутска возмущена поведением горожан

Сегодня глава Якутска Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях эмоциональное обращение горожанам.

Страстный призыв мэра: «Сидите дома!!!». Много горожан ездят на автобусах и гуляют по проспекту Ленина.

Возмущение беспечным поведением горожан — видно даже на лице главы города.

Цитата:

«По прежнему много людей как в магазинах так и в автобусах.

Я не знаю, какие в воскресенье днем есть неотложные нужды, чтобы болтаться в магазинах или ездить на автобусах? Я вообще сторонник того, чтобы общественный транспорт не ездил и закрыла бы все магазины (если бы это позволяло законодательство). Сидите дома. Все заказывайте по интернету и телефону.

Не ходите никуда. Минимизируйте свои контакты.

Когда я вижу людей гуляющих по проспекту Ленина или просто стоят в магазинах, разглядывают полки — я просто возмущаюсь.

Мы в большой опасности. Сидите дома!»