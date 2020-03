Мэр Якутска возмущена поведением горожан

View this post on Instagram

Простите за жесткость, но я несу ответственность за вас. Многие не понимают всей серьезности ситуации. Обращаюсь к тем, кто понимает — доведите до всех остальных доступными средствам, что надо просто сидеть дома. Предполагаю, что заболевших больше, чем на самом деле, а сколько переносчиков — страшно представить. Очень хочу быть не права, но когда на чаше весов наше с вами здоровье и благополучие, меры должны быть радикальные. Еще раз повторюсь — #сидимдома все! #сарданаавксентьева #оставайтесьдома #оставайсядома #якутск #всерешаетчеловек