29.03.2020
15:15
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Коронавирус

Мэр Якутска возмущена поведением горожан

Сегодня глава Якутска Сардана Авксентьева опубликовала в соцсетях эмоциональное обращение горожанам.

Страстный призыв мэра: «Сидите дома!!!». Много горожан ездят на автобусах и гуляют по проспекту Ленина.

Возмущение беспечным поведением горожан — видно даже на лице главы города.

Цитата:

«По прежнему много людей как в магазинах так и в автобусах.

Я не знаю, какие в воскресенье днем есть неотложные нужды, чтобы болтаться в магазинах или ездить на автобусах? Я вообще сторонник того, чтобы общественный транспорт не ездил и закрыла бы все магазины (если бы это позволяло законодательство). Сидите дома. Все заказывайте по интернету и телефону.

Не ходите никуда. Минимизируйте свои контакты.

Когда я вижу людей гуляющих по проспекту Ленина или просто стоят в магазинах, разглядывают полки — я просто возмущаюсь.

Мы в большой опасности. Сидите дома!»

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Простите за жесткость, но я несу ответственность за вас. Многие не понимают всей серьезности ситуации. Обращаюсь к тем, кто понимает — доведите до всех остальных доступными средствам, что надо просто сидеть дома. Предполагаю, что заболевших больше, чем на самом деле, а сколько переносчиков — страшно представить. Очень хочу быть не права, но когда на чаше весов наше с вами здоровье и благополучие, меры должны быть радикальные. Еще раз повторюсь — #сидимдома все! #сарданаавксентьева #оставайтесьдома #оставайсядома #якутск #всерешаетчеловек

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