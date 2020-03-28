Коронавирус: какая социальная помощь положена жителям Якутска?

В Якутске приняты меры социальной поддержки в связи с ситуацией по коронавирусу

В Якутске в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля откроются три дежурные группы в одном дошкольном образовательном учреждении, все остальные муниципальные и частные детские сады будут закрыты. Об этом сообщила глава города Сардана Авксентьева во время прямого эфира в соцсети 27 марта.

Отметим, что приказом Управления образования города Якутска дежурным детским садом в период с 30 марта по 3 апреля в городе определен муниципальный детский сад №84 «Искорка».

«В дежурный сад будут определены дети медиков, полицейских, тех, кто работает в круглосуточном режиме на переднем крае борьбы с коронавирусом, работников жизнеобеспечивающих предприятий », — сообщила Сардана Авксентьева.

По распоряжению главы Якутска семьям с детьми с инвалидностью выплатят единовременную материальную помощь в размере 3 тысяч рублей на ребенка из городского бюджета. Помощь получат 1470 детей с городской пропиской. «Списки семей на получение поддержки мы уточнили, выплаты начнутся во вторник», — сказала Авксентьева.

Глава разъяснила принятые меры по поддержке детей из многодетных, малообеспеченных семей. Из более 46 тысяч школьников Якутска 18561 учащихся, 40 %, составляют дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети с инвалидностью, которых городской бюджет обеспечивает льготным питанием во время обучения в школе. Дети, которые получали льготное питание в школе, во время дистанционного обучения будут находиться дома. «Поэтому льготу по питанию в школьных столовых, мы заменили на продуктовые наборы, «сухой паек». Важно, чтобы в сухом пайке был одинаковый набор качественных продуктов», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

С 20 марта в течение недели в Якутске провели профилактическую работу с уязвимой категорией людей без определенного места жительства. «33 человека мы поместили в социальные учреждения, оказали необходимую помощь. Их обследовали медики, обнаружили 3 больных туберкулезом, направили на лечение. Такая работа ведется постоянно», — отметила глава города и поблагодарила за помощь предпринимателей, занимающихся социальной реабилитацией.