Коронавирус: итоги недели

В Якутии по итогам недели прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 7%

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в Республике Саха (Якутия) количество выявленных заболевших со 2 по 8 октября выросло на 7%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Якутия, Сахалин и Приамурье занимают четвертое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Якутии увеличился: по данным на 24 сентября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 6%.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил инфографику с динамикой недельного прироста новых случаев заболевания COVID-19 в регионах ДФО.

Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18%. Наименьший прирост зафиксирован в Камчатском крае — 4%.

По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается 1 260 112 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором — Индия. Первое место по заболеваемости занимает США – 7 582 317 человека.