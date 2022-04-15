Коронавирус: госпитализированы 29, выздоровели 194 человека

Как сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в республике от COVID-19 выздоровели 194 жителя республики.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), за последние сутки в стационары республики госпитализировано 29 человек, или 17,2% от общего количества выявленных случаев за сутки (169 случаев). Из них 34,3% зарегистрировано в г. Якутске, в районах – 65,7%.

На 15 апреля лечение в стационарах получают 18,2% больных, в амбулаторных условиях – 81,8%.

За минувшие сутки лабораториями республики проведено 2 964 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 248 194 теста.

Тяжёлые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных, поэтому оперштаб призывает подойти в вакцинальные пункты и получить прививку от COVID-19 или ревакцинироваться для создания устойчивого иммунитета.

На сегодня первым компонентом привиты 615 162 человека, что составляет 85,8% взрослого населения республики.

Ревакцинацию прошли 156 968 человек. Это 65,7% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

По данным республиканского оперштаба, в единый колл-центр на номер «122» за последние сутки поступило и обработано 1 098 входящих звонков. На сегодня свободно 22,1% из 607 развёрнутых ковидных коек. Медицинскую помощь на дому оказывали 412 выездных бригад.