Коронавирус: глава Якутии прокомментировал слухи о ЧС и карантине

По состоянию на 23 марта эпидемиологическая ситуация в целом по республике сохраняется стабильной, поэтому ни о каком вводе режима ЧС и серьёзных карантинных мер как на территории города Якутска, так и на территории Якутии речь не идёт. Об этом журналистам в ходе вечернего брифинга заявил Глава Якутии Айсен Николаев.

Он отметил, что такое решение принято республиканским оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19), по итогам рассмотрения эпидситуации в регионе. Айсен Николаев напомнил, что в декабре прошлого года в республике было выявлено 68 человек, заразившихся не менее опасной инфекционной болезнью с тяжелыми последствиями — корью, но тогда никаких разговоров о введении карантина и режима ЧС ни от кого не звучало. «Нынешняя ситуация, конечно, требует ограничительных мер, но вводить карантин, который вводится по требованию главного санитарного врача республики, или объявлять режим ЧС ни по городу Якутску, ни по каким-либо другим муниципальным образованиям республики мы не намерены», — подчеркнул Ил Дархан.

Сейчас, отметил он, главная задача органов государственной власти – выявление лиц, которые приехали в республику из-за границы. За последние две недели в Якутию из-за границы приехали около 2 тыс. лиц, в том числе и жители республики. Их выявление ведётся достаточно активно, многие граждане самоизолировались и сами сообщили об этом через бесплатную «горячую линию» Министерства здравоохранения РС (Я).

В целях сохранения жизни и здоровья граждан пожилого возраста – старше 65 лет, будут введены дополнительные ограничительные меры, связанные с их изоляцией в течение двух недель. «Это очень важно, потому что коронавирусная инфекция, в первую очередь, поражает лиц пожилого возраста и для них она протекает в самой тяжелой форме, а зачастую и с летальным исходом. Поэтому мы приняли такое решение. Также с руководством города Якутска мы договорились о том, что примем решение об ограничении движения школьников. В настоящее время, к сожалению, многие школьники предоставлены сами себе, гуляют по городу, хотя на самом деле меру ограничительного характера для них должны были вводить родители», — подчеркнул Глава республики.

Айсен Николаев также сообщил, что легковые автомобили автобазы правительства и парламента республики будут переданы в распоряжение Министерства здравоохранения республики для распределения по медицинским организациям города Якутска. «По городу необходимо проводить большое количество анализов контактных лиц, лиц, приехавших из-за границы, поэтому для медиков требуется большое количество легкового автотранспорта. К сожалению, в медицинских учреждениях их не хватает, поэтому сегодня я принял решение задействовать автотранспорт автобазы правительства и парламента республики. Считаю это правильным, уверен, что данное решение поможет держать ситуацию под контролем и оперативнее выявлять людей, подвергшихся контакту с болеющими гражданами», — резюмировал Айсен Николаев.