Коронавирус добрался до мас-рестлинга

Чемпионат мира в Якутске перенесен на неопределенное время.

Обсуждены итоги III Международного Форума этноспорта и хода подготовки к IV чемпионату мира по мас-рестлингу

7 марта в Министерстве по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) прошло совместное заседание с Международной Федерацией мас-рестлинга в режиме видеоконференции. В нем приняли участие и выступили министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий ГРИГОРЬЕВ, президент Международной федерации мас-рестлинга Александр АКИМОВ, президент Ассоциации «Сахаада-спорт», первый вице-президент Международной федерации мас-рестлинга Александр КИМ-КИМЭН, директор республиканского центра национальных видов спорта им. В. Манчаары Гаврил МОХНАЧЕВСКИЙ, генеральный секретарь Международной федерации мас-рестлинга Арнольд МОХОВ и другие.

Арнольд Мохов в своём докладе сообщил, что на 2020 год запланировано 22 спортивных мероприятия и 3 протокольных мероприятия международного уровня.

«Основным среди них является чемпионат мира по мас-рестлингу среди мужчин и женщин по всем весовым категориям, который был запланирован на июнь 2020 года в г. Якутске, с участием более 350 спортсменов, тренеров и судей. На данный момент проведение этого чемпионата в стадии согласования с руководством республики. Нами совместно с Республиканским центром национальных видов спорта им. В. Манчаары подготовлена смета расходов и конкретный план подготовки и необходимо определиться для того, чтобы информировать страны-участницы, т.к. в эти дни поступает множество вопросов в связи с неблагополучной ситуацией из-за распространения коронавируса по миру», — сообщил он.

Иннокентий Григорьев подчеркнул, что сейчас стоит вопрос о невозможности проведения данного спортивного мероприятия, потому что в мире идет эпидемия коронавируса. По имеющимся данным, к июню из 49 членов стран-участниц чемпионата мира – многие будут заражены коронавирусом, так как на сегодняшний день коронавирусом уже заражены 31 страна-участница.

Александр Ким-Кимэн отметил, что коронавирус пошагово идет по странам, и когда это подойдет к пику, то получится, что в этом году не будет возможности провести чемпионат мира. Учитывая ту информацию, что в данное время есть распоряжение Роспотребнадзора, которое гласит, что спортивные мероприятия, которые должны были состояться до апреля – все необходимо перенести. Он добавил, что если мы принимаем решение переносить, то только на неопределённое время до установления благоприятной ситуации по коронавирусу.

Исполнительный директор Всероссийской федерации мас-рестлинга Иван Сивцев также поддержал перенос чемпионата мира по мас-рестлингу.

«Мы, если будем решать организационные вопросы, будем прилагать усилия и нести расходы, а для чего их нести, если такая ситуация в мире, где почти все крупные культурные, спортивные и образовательные мероприятия отменяют или проводят без зрителей, как например, крупнейший турнир «Арнольд Классик» в США, в программе которого был и мас-рестлинг организаторы проводят при пустых трибунах и несут колоссальные убытки. Кроме того мы должны думать не только о проведении чемпионата мира, но и о своём народе, ибо если на соревнованиях будет присутствовать хоть один масрестлер зараженный коронавирусом, то однозначно это будет иметь серьезные последствия», — сказал Александр Ким-Кимэн.

В режиме видеоконференции, до голосования, выступил и президент Международной федерации мас-рестлинга Александр Акимов, который охарактеризовал ситуацию по коронавирусу как очень тревожную и трудно прогнозируемую и поддержал необходимость переноса чемпионата мира до стабилизации ситуации, хотя многие вопросы по его организации были согласованы на высшем уровне, включая министра спорта России Олега Матицына и др.

После детального обсуждения и обмена мнениями участники заседания приняли решение о переносе чемпионата мира по мас-рестлингу на неопределённое время до установления благоприятной ситуации по коронавирусу.

Также Александр Ким-Кимэн проинформировал об итогах III Международного Форума, прошедшего 21-22 февраля в Антальи, на котором он по поручению Александра Акимова подписал Меморандум о сотрудничестве между Всемирной Конфедерацией этноспорта (WEC) и Международной Федерацией мас-рестлинга (IMWF),в рамках которого стороны договорились совместно планировать, проводить и реализовывать спортивные и культурные проекты в области традиционных видов спорта, повысить осведомленность и популярность мас-рестлинга в мировом сообществе. Кроме того в документе зафиксировано признание мировым спортивным сообществом Республики Саха (Якутия) Российской Федерации исторической Родиной мас-рестлинга. Стороны договорились собирать и сохранять традиционные виды спорта и игры в качестве Всемирного наследия человечества. Также он отметил, что выступил с докладом на Форуме этноспорта и рассказал о продвижении национальных видов спорта в Якутии и это основано на солидной нормативно-правовой, научной и организационной базе формируемой при поддержке руководства республики. Помимо этого он являясь членом Исполкома WEC принял участие и выступил на заседании Всемирной Конфедерации этноспорта с рядом инициатив по дальнейшему совершенствовании деятельности WEC, в т.ч.о необходимости создания Международного Центра этноспорта и налаживании взаимных связей с ЮНЕСКО.

Кроме этого он поздравил Иннокентия Григорьева с вручением ему высшей награды Всемирной Конфедерации этноспорта, как лучшему в мире организатору традиционных видов спорта, который он получил из рук Президента WEC Билала Эрдогана. Это является высокой оценкой деятельности всех организаторов и энтузиастов игр предков в Якутии и налагает ответственность и далее работать эффективно во имя добра, прогресса и торжества традиционных видов спорта в мире и содействия мирному сосуществованию стран и народов.