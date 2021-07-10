Коронавирус буйствует в Нерюнгринском районе
На 10.07.2021 г. выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции:
г. Якутск – 53 случая,
— Нерюнгринский район – 9 случаев,
— Алданский район – 8 случаев,
— Мирнинский район – 6 случаев,
— Вилюйский район – 5 случаев,
— Мегино-Кангаласский район – 3 случая,
— Ленский район – 2 случая,
— Верхневилюйский, Жиганский, Намский, Оленекский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 852 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 212 363 теста.
На 10.07.2021 г. в республику поступило всего 271 187 доз вакцины против коронавирусной инфекции. На 10.07.2021 г. получили первую вакцинацию – 234 094 человека, в том числе 49 098 лиц старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 182 130 человек, в том числе 40628 лиц старше 60 лет.
Использовано 85,92% от общего объема вакцины, поступившей в республику.
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