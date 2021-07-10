Коронавирус буйствует в Нерюнгринском районе

На 10.07.2021 г. выявлено 96 новых случаев коронавирусной инфекции:

г. Якутск – 53 случая,

— Нерюнгринский район – 9 случаев,

— Алданский район – 8 случаев,

— Мирнинский район – 6 случаев,

— Вилюйский район – 5 случаев,

— Мегино-Кангаласский район – 3 случая,

— Ленский район – 2 случая,

— Верхневилюйский, Жиганский, Намский, Оленекский, Сунтарский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 852 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 212 363 теста.

На 10.07.2021 г. в республику поступило всего 271 187 доз вакцины против коронавирусной инфекции. На 10.07.2021 г. получили первую вакцинацию – 234 094 человека, в том числе 49 098 лиц старше 60 лет. Вторую вакцинацию получили – 182 130 человек, в том числе 40628 лиц старше 60 лет.

Использовано 85,92% от общего объема вакцины, поступившей в республику.