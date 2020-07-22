Коронакризис ударил по благосостоянию половины жителей Якутии

Сайт Дром провел опрос среди россиян «Как изменилось ваше благосостояние из-за «коронакризиса»? По результатам которого 15% жителей республики Саха (Якутия) выбрали вариант ответа «Катастрофа!», для 37% благосостояние «Стало хуже». При этом состояние дел 41% опрошенных не изменилось, а 7% теперь живут лучше, чем раньше.

В среднем по стране показатели схожи: для 12% кризис обернулся «Катастрофой», 40% россиян стали жить хуже, у 41% финансовое положение не пострадало, а для 7% и вовсе улучшилось. В Тюменской области и Ростове-на-Дону 16% опрошенных оценивают свое благосостояние как «катастрофическое». Это самый большой показатель по стране. При этом вариант ответа «Стало хуже» в Ленинградской области и Краснодарском крае оказался популярнее, чем в среднем по стране. Его выбрало 50% респондентов.

«Уровень жизни в любом случае у многих поменялся в худшую сторону. Зарабатывать больше не стали, а цены на жизненно-необходимые нужды продолжают расти. Например, тарифы ЖКХ скоро повысят на 4%», – поделился участник опроса из Краснодара.

В республике Татарстан 11% опрошенных стали жить лучше. На Сахалине ситуация наиболее стабильная. Для 58% жителей этого региона ничего не изменилось из-за пандемии.

«У меня все хорошо. Как работал, так и работаю, контракты расписаны на год вперёд. Карантин вообще не заметил», – рассказал респондент из Санкт-Петербурга.

Всероссийский опрос проводился с 8 по 13 июля 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие более 15 тысяч человек.