Корона и квартира для Мисс Республика Саха (Якутия) — 2020

Вчера в ЦСП «Триумф» стали известны имена самых красивых девушек Якутии. После традиционных этапов конкурса были названы обладательницы трех основных титулов.

Первой вице-мисс Якутии и обладательницей автомобиля от «Колми» стала Анжела ОКОНЕШНИКОВА, второй вице-мисс – Ангелина ЛУЗИНА (приз — меховой воротник с серебряными вставками и россыпью бриллиантов). Победительницей же конкурса и обладательницей главного приза – новой квартиры стала несравненная Лилия КОРЯКИНА. Впервые королевы красоты Якутии получают столь щедрые призы.

Председателем жюри выступил первый замминистра культуры республики Владислав ЛЕВОЧКИН.

Корону красавице вручила Мисс Республика Саха (Якутия) — 2019 Влада ПОТАПОВА. Кстати, корона создана из чистейшего серебра и украшена двумя тысячами драгоценных и полудрагоценных камней – бриллиантами, изумрудами, хромдиопсидами и топазами.

Но обо всем по порядку. Посмотрим, как боролись за победу 27 участниц конкурса – умниц и просто невероятных красавиц.

Конкурс, который, по словам организаторов, имеет в этом году новое звучание, начался с визитки участниц, на котором юные красавицы продемонстрировали не только свою внешнюю красоту, но и богатый внутренний мир. Рассказали о своей Родине, виде деятельности, увлечениях, планах на будущее.

Выход в национальных костюмах.

Фееричный и долгожданный выход в купальниках.

Показ вечерних платьев сопровождался их заранее записанными рассуждениями о смысле жизни, планах и мечтах – близких и далеко идущих.

Девушки не разочаровали. Одухотворенные, в меру амбициозные и целеустремленные, они, однозначно, найдут свое место в жизни и внесут в наш мир свой красивый вклад. Уверены, мы о них еще услышим.

Остановись мгновенье, ты прекрасно! Отдельная и не менее яркая тема вечера – выступление хедлайнера шоу Валерия МЕЛАДЗЕ.

Валерий покорил зрителей не только своим божественным голосом и невероятно насыщенным по эмоциям и накалу энергии выступлением, но и своей большой интеллигентностью. Известный певец начал свое выступление с благодарности якутянам за тронувший его душу «очень домашний и теплый прием». Воистину, мы Вас ждали, Валерий!

«Кааак ты красива сегодня»

Наконец, самый долгожданный момент — церемония награждения.

Красота спасет мир!

Полный фоторепортаж смотрите: http://ysia.ru/fotoreportazh-kak-yakutiya-vybrala-svoyu-korolevu-krasoty/