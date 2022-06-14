Короли и королевы легкой атлетики чемпионата Якутии

До встречи на Играх в Борогонцы!

На стадионе «Туймаада» завершился отборочный в финальную часть VIII Спортивных игр народов РС(Я) – летний чемпионат Республики Саха (Якутия) по легкой атлетике. Около 300 спортсменов практически со всех уголков республики оспаривали медали чемпионата на различных дистанциях за право представить свой родной район и город в финале Игр в Борогонцах.

Напомним, на Спортивных играх народов в Усть-Алданском улусе выступят по 16 лучших атлетов в каждой из дисциплин по итогам результатов чемпионатов города Якутска и Республики Саха (Якутия).

Чемпионат украсили своим участием мастера спорта международного класса Сардана Трофимова, Наталья Леонтьева, Изабелла Борисова, мастера спорта по легкой атлетике Артур Бурцев, Вячеслав Егоров, Диана Адасько, Александр Нечаев, Диана Тартакынова, Пелагея Григорьева и ряд кандидатов в мастера спорта.

Пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова первенствовала на двух дистанциях 3 000 и 5 000 метров, а также взяла золото в смешанной эстафете в составе родной сборной Верхневилюйского улуса, пробежав 800 метров. Двукратными чемпионами республики также стали Артур Бурцев (5 000 и 10 000 м), Диана Адасько (100 и 200 м) и Анна Лыткина (тройной прыжок и прыжок в длину).

Настоящим открытием прошедшего чемпионата также стал абсолютный чемпион «Игр Манчаары-2021» по северному многоборью Егор Терентьев. Мегинский атлет неожиданно для многих выиграл дистанцию 400 метров с резвостью 50,63 секунды. Он также помог выиграть шведскую эстафету для Мегино-Кангаласского улуса.

Не устает удивлять и мастер спорта по спортивной ходьбе и северному многоборью Пелагея Григорьева. Спортсменка из Верхневилюйского улуса в этот раз выиграла финальный забег на 800 метров с личным рекордом – 2:12,60. Она также принесла своей команде и золото в шведской эстафете, пробежав 400 м.

В спринтерских дистанциях на 100 и 200 метров один из фаворитов чемпионата Вячеслав Егоров, выиграл предварительные забеги и путевки на VIII Спортивные игры. Но в финальных забегах «Кобяйская ракета» не приняла участия, оставив главную интригу спринта для Игр в Борогонцах. Стометровку в итоге взял Александр Нечаев, а «двухсотку» – лидер последних лет Михаил Руфов.

В прыжковых дисциплинах мегинские атлеты прыгали дальше и выше всех. Среди женщин тройной прыжок и длину выиграла Анна Лыткина. У мужчин Георгий Шергин взял длину, а Игорь Скрябин первенствовал в тройном прыжке.

Показалось, что на прошедшем чемпионате РС(Я) многие лидеры не выложились в свой максимум возможностей, сохранив силы для главного старта года – VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия).

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА РС(Я) ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ, 2022:

100 м (женщины):

1. Диана Адасько (Якутск) – 13,19

2. Ольга Белова (Ленский) – 13,45

3. Рита Лобановская (Ленский) – 13,66

100 м (мужчины):

1. Александр Нечаев (Якутск) – 11,37

2. Валентин Иванов (У-Алданский) – 11,41

3. Эрлан Шамшитдинов (Амгинский) – 11,88

200 м (женщины):

1. Диана Адасько (Якутск) – 26,61

2. Татьяна Зиничева (Кобяйский) – 26,95

3. Ольга Белова (Ленский) – 27,18

200 м (мужчины):

1. Михаил Руфов (В-Вилюйск) – 22,30

2. Валентин Иванов (У-Алданский) – 22,42

3. Егор Терентьев (М-Кангаласский) – 22,77

400 м (женщины):

1. Мария Рухлядева (У-Алданский) – 58,88

2. Ирина Кальченко (Мирнинский) – 1:03,54

3. Валентина Данилова (Вилюйский) – 1:04,48

400 м (мужчины):

1. Егор Терентьев (М-Кангаласский) – 50,63

2. Иван Шергин (Амгинский) – 51,82

3. Айаал Филиппов (Амгинский) – 51,91

800 м (женщины):

1. Пелагея Григорьева (В-Вилюйский) – 2:12,60

2. Мария Рухлядева (У-Алданский) – 2:14,09

3. Валентина Данилова (Вилюйский) – 2:29,12

800 м (мужчины):

1. Филипп Собакин (Чурапчинский) – 2:01,63

2. Кэскил Николаев (Намский) 2:01,86

3. Михаил Слюсарь (Сунтарский) 2:02,09

1 500 м (женщины):

1. Наталья Леонтьева (Сунтарский) – 4:31,26

2. Пелагея Григорьева (В-Вилюйский) – 4:35,62

3. Регина Магилева (У-Алданский) – 4:57,21

1 500 м (мужчины):

1. Евгений Трифонов (Кобяйский) – 4:09,73

2. Айтал Ощепков (Якутск) – 4:10,62

3. Игорь Осипов (Намский) – 4:11,96

3 000 м (женщины):

1. Сардана Трофимова (В-Вилюйский) – 9:33,43

2. Саргылана Седалищева (Чурапчинский) – 10:35,51

3. Ирина Осипова (Якутск) – 10:37,66

5 000 м (мужчины):

1. Артур Бурцев (У-Алданский) – 14:50,51

2. Константин Драгунов (М-Кангаласский) – 15:01,44

3. Мирослав Бурнашев (У-Алданский) – 15:50,86

5 000 м (женщины):

1. Сардана Трофимова (В-Вилюйский) – 16:39,01

2. Саргылана Седалищева (Чурапчинский) – 18:42,70

3. Ирина Осипова (Якутск) – 19:02,39

10 000 м (мужчины):

1. Артур Бурцев (У-Алданский) – 31:36,64

2. Константин Драгунов (М-Кангаласский) – 32:22,14

3. Василий Лукин (Чурапчинский) – 33:53,91

3 000 м с/х (женщины):

1. Сардана Калитина (Хангаласский) – 15:08,36

2. Анастасия Пронина (СВФУ) – 15:11,25

3. Надежда Лукина (Чурапчинский) – 16:20,46

5 000 м с/х (мужчины):

1. Геннадий Степанов (Горный) – 24:23,05

2. Ньургун Иванов (Сунтарский) – 25:16,43

3. Олег Максимов (Чурапчинский) – 25:17,97

Шведская эстафета (женщины):

1. В-Вилюйский (С.Трофимова, П.Григорьева, В.Иванова, И.Окладникова) – 3:58,02

2. Якутск (Д.Тартакынова, Д.Адасько, А.Охотина, А.Югова) – 4:07,21

3. Сунтарский (Н.Леонтьева, М.Мартынова, А.Петрова, А.Яковлева) – 4:09,08

Шведская эстафета (мужчины):

1. М-Кангаласский (К.Драгунов, Е.Терентьев, И.Скрябин, Г.Шергин) – 3:23,30

2. Кобяйский (Е.Трифонов, П.Павлов, В.Егоров, Я.Дмитриев) – 3:24,20

3. У-Алданский (А.Бурцев, А.Алексеев, В.Иванов, Нь.Сокольников) – 3:28,63

Тройной прыжок (женщины):

1. Анна Лыткина (М-Кангаласский) – 11.45

2. Альбина Петрова (Сунтарский) – 10.70

3. Аина Стрекаловская (Горный) – 9.81

Тройной прыжок (мужчины):

1. Игорь Скрябин (М-Кангаласский) – 15.45

2. Георгий Шергин (М-Кангаласский) – 15.23

3. Ньургун Лавров (Чурапчинский) – 14.16

Прыжки в длину (женщины):

1. Анна Лыткина (М-Кангаласский) – 5.17

2. Альбина Петрова (Сунтарский) – 4.93

3. Сайаана Парфенова (Кобяйский) – 4.87

Прыжки в длину (мужчины):

1. Георгий Шергин (М-Кангаласский) – 7.12

2. Игорь Скрябин (М-Кангаласский) – 6.93

3. Владислав Алексеев (Амгинский) – 6.56