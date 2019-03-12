Королевский отдых в заливе Ялунвань

Курорт The St. Regis Sanya Yalong Bay Resort предлагает классический и современный пляжный отдых в роскошном расположении залива Ялунвань (Китай).

Единственный отель с примыкающим яхт клубом, с эксклюзивным живописным видом на маяк в бухте Ялуньвань. Отель для очень взыскательных клиентов. Просторные и красивые номера, изысканные завтраки.

Отель настоящий дворец для богемского отдыха.

Инфраструктура , услуги и удобства для Вас:

-Общая территория 200.000 кв.м

-Отель расположен между пляжем, холмами, рекой и мангровыми зарослями

-Бассейн с подогревом площадь 2000кв.м

-Тренажерный зал-круглосуточно

-Детский Клуб в ассортиментом программ и занятий

-Служба дворецких St.Regis

-К отелю примыкает яхт-клуб Ялуньвань на 150 мест

-Пляж 900 метров

-Частный кинотеатр на 2 зала

-Бесплатный доступ Wi-Fi

-Площадь номеров от 73 кв.м

-Фирменные кровати 1.5*2 м

-Смежные номера

-Бесплатный трансфер в аэропорт г.Санья

-Капсульная кофе-машина в каждом номере

-в 5-ти минутах езды от торгово-развлекательными зонами залива Ялунвань

Цена 77 382 руб/чел

В стоимость входит перелет с Новосибирска, проживание,завтрак, трансфер,мед.страховка.

Ждем Вас по адресу: г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис, тел: 8(4112)42-54-96, моб:+7(914)2 740-940