Королевский отдых в заливе Ялунвань

Курорт The St. Regis Sanya Yalong Bay Resort предлагает классический и современный пляжный отдых в роскошном расположении залива Ялунвань (Китай).
Единственный отель с примыкающим яхт клубом, с эксклюзивным живописным видом на маяк в бухте Ялуньвань. Отель для очень взыскательных клиентов. Просторные и красивые номера, изысканные завтраки.
Отель настоящий дворец для богемского отдыха.
Инфраструктура , услуги и удобства для Вас:
-Общая территория 200.000 кв.м
-Отель расположен между пляжем, холмами, рекой и мангровыми зарослями
-Бассейн с подогревом площадь 2000кв.м
-Тренажерный зал-круглосуточно
-Детский Клуб в ассортиментом программ и занятий
-Служба дворецких St.Regis
-К отелю примыкает яхт-клуб Ялуньвань на 150 мест
-Пляж 900 метров
-Частный кинотеатр на 2 зала
-Бесплатный доступ Wi-Fi
-Площадь номеров от 73 кв.м
-Фирменные кровати 1.5*2 м
-Смежные номера
-Бесплатный трансфер в аэропорт г.Санья
-Капсульная кофе-машина в каждом номере
-в 5-ти минутах езды от торгово-развлекательными зонами залива Ялунвань
Цена 77 382 руб/чел
В стоимость входит перелет с Новосибирска, проживание,завтрак, трансфер,мед.страховка.
Ждем Вас по адресу: г. Якутск ул. Кирова 18, блок «В», 103 офис, тел: 8(4112)42-54-96, моб:+7(914)2 740-940