Королева ушла…, да здравстсвует Король!

Умерла королева Елизавета II.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет

Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97 году жизни, сообщил Букингемский дворец.

«Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем», — говорится в заявлении.

Ранее в четверг Букингемский дворец заявил, что врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II и рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением. Позже к королеве прибыли все ее дети.

В Великобритании объявили период национального траура, который, как ожидается, продлится десять дней.

Согласно порядку наследования британского престола, следующим королем Великобритании станет Чарльз, принц Уэльский, о чем официально объявила премьер-министр страны Лиз Трасс. Он выбрал себе имя Карл III. Елизавета II — старшая дочь короля Георга VI и леди Елизаветы Боуз-Лайон — родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. В 1936 году после вступления отца на престол Елизавета стала наследницей британской короны. Получила домашнее образование, а в 1945 году поступила во Вспомогательную территориальную службу — женское подразделение британской армии, по окончании Второй мировой войны имела звание младшего командира.

В 1947 году состоялась свадьба Елизаветы и принца Греческого и Датского Филиппа, который отказался от всех титулов, принял британское подданство и получил титул герцога Эдинбургского. В браке у них родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, герцог Йоркский принц Эндрю и принц Эдвард, граф Уэссекский.

В 1952 году после смерти отца Елизавета II стала королевой Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, правителем 15 государств — членов Содружества наций и главой самого Содружества, главой Англиканской церкви и Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Великобритании.