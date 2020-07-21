21.07.2020
08:38
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Желток
«Королева-мать» у власти в Якутске!
Виктория Николаевна ДЬЯЧКОВСКАЯ временно исполняет обязанности директора МКУ «Управа Гагаринского округа». В разное время работала в государственных учреждениях – в государственной службе и кадров Управления ФССП по РС (Я); в Управлении Росреестра по РС (Я). С 2019 года работает заместителем руководителя МКУ «Управа Гагаринского округа», сообщил 20 июля телеграм-канал мэрии Якутска.
Очаровательную Викторию Дьячковскую называют «королева-мать».
Так как ее родная дочь Виолетта ДЬЯЧКОВСКАЯ – самая настоящая королева! Королева красоты. Мисс Якутия – 2010.
С новым назначением власть Якутска значительно похорошела.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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