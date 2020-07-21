«Королева-мать» у власти в Якутске!

Виктория Николаевна ДЬЯЧКОВСКАЯ временно исполняет обязанности директора МКУ «Управа Гагаринского округа». В разное время работала в государственных учреждениях – в государственной службе и кадров Управления ФССП по РС (Я); в Управлении Росреестра по РС (Я). С 2019 года работает заместителем руководителя МКУ «Управа Гагаринского округа», сообщил 20 июля телеграм-канал мэрии Якутска.

Фото из соцсети

Очаровательную Викторию Дьячковскую называют «королева-мать».

Фото дирекции конкурса Мисс Якутия — 2010

Так как ее родная дочь Виолетта ДЬЯЧКОВСКАЯ – самая настоящая королева! Королева красоты. Мисс Якутия – 2010.

С новым назначением власть Якутска значительно похорошела.