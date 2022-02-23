Король восхитил!

Король якутского танца не только танцует, но и будет говорить! Заслуженный артист России, народный артист Якутии, «Мистер Ламбада», Афанасий АФАНАСЬЕВ на днях объявил о том, что сам начинает вести свой блог в Инстаграм. И первым делом король якутской хореографии восхитил подписчиков юмором — позитивным танцем на улицах города. View this post on Instagram A post shared by Афанасий Афанасьев (@afanasiy_afanasiyev)

Фото: https://www.instagram.com/p/CaPPvltFjW4/ Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх