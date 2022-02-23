23.02.2022
19:53
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Светская хроника

Король восхитил!

Король якутского танца не только танцует, но и будет говорить! Заслуженный артист России, народный артист Якутии, «Мистер Ламбада», Афанасий АФАНАСЬЕВ на днях объявил о том, что сам начинает вести свой блог в Инстаграм. И первым делом король якутской хореографии восхитил подписчиков юмором — позитивным танцем на улицах города.

Фото: https://www.instagram.com/p/CaPPvltFjW4/
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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