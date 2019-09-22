22.09.2019
16:11
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Светская хроника
Король праздников отметил юбилей
Именитый тамада и гуру праздников Дмитрий Ядрихинский отпраздновал 50-летний юбилей.
На юбилее у тамады побывали звезды шоу-бизнеса, а самого юбиляра нарядили в королевский наряд.
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