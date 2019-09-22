22.09.2019
16:11
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Светская хроника

Король праздников отметил юбилей

Именитый тамада и гуру праздников Дмитрий Ядрихинский отпраздновал 50-летний юбилей.

На юбилее у тамады побывали звезды шоу-бизнеса, а самого юбиляра нарядили в королевский наряд.

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50)))

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Источник: https://www.instagram.com/p/B2p6ZRqJTsb/?utm_source=ig_embed https://www.instagram.com/p/B2s9T5fpJn_/ https://www.instagram.com/p/B2s4BWRphUV/ https://www.instagram.com/p/B2s9xPppsS8/ https://www.instagram.com/p/B2rbiVzIHnS/
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