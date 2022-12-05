«Коробка Храбрости» установлена в ЯГБ №3

Сотрудники ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3» присоединились к благотворительной акции «Коробка Храбрости», в рамках которой производится сбор детских игрушек для дальнейшей передачи их в детские медучреждения, где на реабилитации находятся дети.

«С 18 ноября по всей стране дан старт традиционной акции «Коробка храбрости». Она направлена на поддержку детей с тяжёлыми заболеваниями, находящимся на длительном лечении. Положить можно конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества и т.д. Подарки передадут в медицинские учреждения, где дети смогут выбрать себе любую понравившуюся «награду». Такие подарки поднимают настроение детям, которые находятся в больницах», — рассказала главный врач Светлана Давыдова

«Коробка Храбрости» установлена на первом этаже поликлиники по улице Лермонтова 121. Коллектив ЯГБ№3 просит не оставаться равнодушными и принять активное участие. Поддержим наших маленьких героев, которые изо дня в день храбро борются со своими диагнозами.