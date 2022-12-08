«Коробка храбрости» на радость детям!

В Якутии маленьким пациентам больниц передали более 3200 подарков, собранные в рамках благотворительной акции «Коробка храбрости»

Традиционная акция сторонников «Единой России» «Коробка храбрости» стартовала в середине ноября и была приурочена ко Всемирному дню ребёнка. Участие в акции приняли депутаты, предприниматели, активисты, сторонники партии и просто неравнодушные горожане. В течение двух недель якутяне пополняли коробки храбрости игрушками, книжками, пазлами, конструкторами, раскрасками и творческими наборами. По итогу для маленьких пациентов якутских больниц собрано более 3200 тысяч подарков, которые передали в медучреждения.

«В Педиатрический центр Медицинского центра республики передали партию новых игрушек, собранных в рамках благотворительной акции «Коробка Храбрости». Но не это главное. Главное — горящие глаза детей, которые за храбрость получили игрушки и их искренние смех и улыбка. Эту историю мы создали благодаря нашим партнёрам. Хочу поблагодарить руководителей и коллективы, которые активно приняли участие в акции. Это ГУП «ЖКХ РС(Я)», «Саханефтегазсбыт», «Полярные авиалинии», «Теплоэнергия», «Сахаэнерго», «Водоканал», «ЛОРП», столичные детские сады «Ласточка», «Кэскил», «Кораблик», «Ивушка», «Северные звездочки», «Оленёнок» и «Колокольчик». Не остались в стороне и школы: ЯГЛ, гимназия «ЦГО», ГКГ, 5-я, 32-я, 13-я и 20-я школы. Кроме этого новые игрушки внесли коллективы республиканского дома народного творчества, республиканский центр занятости населения, а руководство министерство здравоохранения республики и сами коллективы городских больниц стали нашими активными партнёрами в реализации проекта. Мы очень надеемся, что та доля добра, которую вложили все участники акции, поможет детям побыстрее выздороветь», — поделился руководитель АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ», председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Алексей Колодезников.