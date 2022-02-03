03.02.2022
19:37
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Природа

Кормушки для голодающих зимой косуль

Госинспекторы ООПТ Вилюйского района Александр Николаев и Илья Степанов совместно с госинспектором Вилюйской инспекции ГЭН Андреем Колтовским на территории угодий общего  пользования Вилюйского района в местности «Ийэбит үөһэ» соорудили новые кормушки для копытных животных, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Также в ходе мероприятия обновлен запас еды в других кормушках. Госинспекторы Александр Николаев и Илья Степанов эти мероприятия проводят еженедельно, совмещая с рейдами. Опыт показывает, что эта территория — излюбленное место косуль. Здесь они охотно кормятся сеном, веточным кормом, оставляя за собой пустые кормушки. Зимой в большей степени страдают косули, так как снег затрудняет их передвижение, поиск пропитания.

Фото: пресс-службы
Источник: пресс-служба Минэкологии республики
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