Коркинский турнир обещает быть жарким: приглашены легенды спорта

Идет подготовка к турниру.

Международные соревнования по вольной борьбе памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина, посвященного 100-летию образования ЯАССР состоятся с 26 по 30 октября 2022 года на арене ЦСП «Триумф».

Министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов рассказал, что идет плановая подготовка к мероприятию и приглашения для участия направлены олимпийским чемпионам и призерам, а также победителям чемпионатов мира и Европы.

По предварительным данным из зарубежных стран участие примут спортсмены из Армении, Казахстана, Белоруссии, Кубы, Македонии и Австралии. Ведутся переговоры с руководителями федераций ЮАР, Ираном, Индией, Молдавией, Монголией, Кыргызстаном, Турцией, Узбекистаном, Таджикистаном, Сербией, Болгарией и Афганистаном.

«Сейчас идут переговоры с ведущими спортсменами России и дружественных нам стран для участия в международных соревнованиях в честь великого тренера XX столетия Дмитрия Коркина. Вполне возможно, что на ковре мы увидим захватывающую борьбу Заурбека Сидакова, заслуженного мастера спорта России, олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, чемпиона Европейских игр, многократного чемпиона России. Если он согласится, то выступит в категории до 79 кг, где от нас будет заявлен неоднократный победитель коркинского турнира Герман Устинов. Еще одним титулованным участником может стать Артур Найфонов, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира и многократный чемпион России», — сказал Леонид Николаевич.

26 октября (среда)

День приезда

27 октября (четверг)

11.00 Церемония возложения цветов к памятнику Д.П. Коркина

До 15.00 — Итоговые заявки (все весовые категории)

16.00 — 17.00 — Совещание судейской коллегии с представителями команд

17.00 — 18.00 — Жеребьевка

28 октября 2022 г. (пятница)

08.00 – 08.30 — Медицинское освидетельствование и взвешивание участников

10.30 — 14.00 — Квалификационные и отборочные схватки

14.00 — 15.00 — Перерыв

15.00 — 20.00 Открытие соревнований. Квалификационные и полуфинальные встречи

29 октября (суббота)

08.00 – 08.30 — Медицинское освидетельствование и взвешивание участников

10.30 – 13.00 — Утешительные схватки

13.00 – 15.00 — Перерыв

15.00 – 17.00 — Схватки за 3 место и финальные встречи

18.00 – 19.00 — Торжественная церемония памяти Заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Дмитрия Петровича Коркина, посвященных 100-летию образования ЯАССР

19.00 – 21.00 — Схватки за 3 место и финальные встречи, награждение чемпионов и призеров

30 октября 2022 г. (воскресенье)

Отъезд делегаций