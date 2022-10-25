Коридор затмений: что надо и что нельзя делать?

Сегодня 15 октября 2022 мы вошли в «коридор затмений». 25 октября произойдёт солнечное затмение в 02°00′ Скорпиона. А 8 ноября будет лунное затмение в Тельце. Оба затмения связаны единым циклом. Влияние затмения распространяется на две недели до первого затмения коридора и неделю после последнего затмения.

В периоды затмений следует внимательно отслеживать все происходящие ситуации, встречи и новые идеи. Новые связи и контакты могут приобретать значимость. Всякое событие, приходящееся на период затмения, является более важным, чем мы можем предположить поначалу. Сейчас стоит помнить об этом.

События, связанные с солнечным затмением 25 октября, могут сопровождаться сильным напряжением. В это время в центре внимания могут оказаться неподатливые задачи, ключевые процессы и вопросы выживания.

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Чем опасен коридор затмений?

Астролог, мастер фэншуй Ирина Березовская в разговоре с изданием «Москва 24» посоветовала не планировать на период коридора затмений масштабных дел.

«Самое важное ограничение в этот период – не начинать какие-то масштабные, глобальные проекты. Тут речь больше идет о бизнес-проектах, каких-то новых творческих начинаниях, о том, чтобы кардинально менять что-то в своей жизни. Нужно немного подождать», – советует Березовская.

Именно в период затмений больше вероятность решений, о которых потом придется пожалеть.

«Вам вдруг именно в период затмений приходит мысль, что нужно продать квартиру. Здесь следует взять небольшую паузу. Когда пелена затмений пройдет, верное решение само вырисуется и все встанет на свои места», — приводит пример астролог.

В период осеннего коридора затмений отказаться от всех зависимых отношений по деньгам.

«Начало кредитных историй, подпись на ипотеку, подача иска в суд по наследственным делам, алиментам… В противном случае ваша история может затянуться на неопределенный срок, высок риск серьезных переплат и неожиданного поворота событий не в пользу инициатора», — объяснила астролог Ксения Шахова корреспондентам телеканала «5-tv».

Как правильно вести себя в коридоре затмений?

Считается, что решения и действия, которые мы принимаем и осуществляем во время коридора затмений, станут судьбоносными и во многом определят нашу будущую жизнь. А значит, главное, что нельзя делать в этот период, считают астрологи, — это торопиться и принимать необдуманные решения.

Чего нельзя делать

Астрологи не советуют с 25 октября по 8 ноября:

планировать большие дела и новые проекты, приобретать недвижимость и машины, менять работу, начинать бизнес и переезжать;

соглашаться на серьезные косметические процедуры;

жениться;

расставаться — вполне возможно, что вы потом пожалеете, но вернуть уже ничего не получится;

давать и брать деньги в долг;

ввязываться в конфликты и поддаваться на провокации.

Что надо делать

контролируйте поступки и эмоции;

внимательнее относитесь к своему внутреннему состоянию;

будьте открыты к трансформациям;

во всём соблюдайте баланс;

отложите все важные дела и планы.

Однако, затмения этой осени связаны с кризисными обстоятельствами, с психологически трудными ситуациями, и задача на это время – уметь действовать гибко, не держаться за стереотипы, быть готовыми к изменениям, не сопротивляться неизбежному, предостерегает астролог Елена Зимовец в своем астропрогнозе. Всё это поможет действовать адекватно и не тратить энергию на то, что не стоит наших усилий.

Но это время позволяет нам расчистить психологические завалы, которые мешают реагировать на вызовы жизни адекватно и эффективно. Это затмение может быть периодом, требующим некоторой перестройки и принятия новой реальности. В это время можно столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы. И особенно важным становится наше мудрое восприятие событий, умение контролировать внутренние состояния, чтобы адекватно реагировать на внешние, а также — стойкость и выдержка.

Но так или иначе, в событиях, связанных с затмения этого сезона, будет сквозить его общая тенденция к напряжению. И к темам и событиям этого периода нужно относиться внимательно. Они могут быть маркерами важных обстоятельств, и показывать тенденции будущего.

Затмение 25 октября 2022 – это время, когда что-то может завершаться, а что-то входить в нашу жизнь. Это время перезагрузки. Оно может быть связано с необходимостью преобразований, изменений, которых требует ситуация, обстоятельства, накопившиеся вопросы, которые подводят к новым подходам. Энергия Скорпиона – это энергия трансформации.

Из позитивного. В карте затмения трин Меркурий-Сатурн период активности 18-26 октября. Энергия аспекта помогает сохранять реалистичный взгляд на вещи, что весьма полезно в этот период.