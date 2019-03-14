Корейская IT-компания планирует открыть академию в Якутии

В рамках делового визита руководства компании Bespin Global из Южной Кореи были проведены переговоры с Председателем Правительства Якутии Владимиром Солодовым о дальнейшем сотрудничестве и планах компании на территории региона.

Компания Bespin Global рассматривает возможность открытия своего офиса в Якутии. Для подбора сотрудников в офис Bespin Global планируют открыть на базе ИМИ СВФУ им. М.К. Аммосова свою академию, основной целью которой будет обучение и сертификация будущих работников их офиса, которые будут соответствовать профессиональным стандартам с точки зрения облачных технологий. Обучаемым необходимо будет сдавать квалификационный экзамен.

«Якутия – это IT-столица Дальнего Востока России, сейчас важно идти не в ногу со временем, а на опережение и сделать Якутск столицей облачных технологий. Кроме того, сотрудничество с Bespin Global позволит увеличить число высокооплачиваемых рабочих мест в ИТ-секторе, и в целом развивать отрасль»,‒ прокомментировал Председатель Правительства РС (Я) Владимир Солодов.

Как сообщили в Корпорации развития Республики Саха (Якутия), курирующей данный проект, во время визита Bespin Global будут проведены первые собеседования с потенциальными работниками нового офиса и осмотрены площадки для его открытия.