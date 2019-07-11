Корейцы из Пусана будут развивать медицинский туризм в Якутии

В Якутск с рабочим визитом прибыла делегация из корейского города Пусан, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов республики.

В состав корейской делегации вошли представители Агентства экономического развития Пусана, администрации города Пусана, сотрудники частных медицинских клиник и научно-исследовательских учреждений.

Основная цель визита — проведение серии научных докладов и обмен профессиональным опытом с представителями медицинских учреждений Якутска для последующей организации медицинских академических семинаров, стажировок по обмену опытом в области медицины, говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили развитие экспортно-импортного потенциала и экономических отношений между Якутией и городом Пусан.

Корейской стороне были представлены инвестиционные проекты и экспортный потенциал республики. Также было отмечено, что по результатам недавно проведенного национального рейтинга инвестиционного климата Якутия стала лидером среди регионов России по его росту.

Стороны отметили, что для развития туризма необходимо наладить регулярное авиационное сообщение между Якутском и Пусаном.

«Пусан является центром медицинского туризма, за 2018 год город посетили около 16 000 медицинских туристов, в основном это граждане Китая и России. В частности, среди жителей Якутии наблюдается огромный интерес к посещению Пусана с целью лечения и отдыха», — отметили корейцы.

Встреча завершилась церемонией подписания меморандума о взаимопонимании между Агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии и Агентством экономического развития города Пусан. Стороны будут сотрудничать по вопросам развития индустрии медицинского туризма и содействовать обмену в медицинских и экономических областях, отметили в пресс-службе.