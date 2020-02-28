28.02.2020
11:53
109

Культура & Образование

Корея – Якутия: пути сближения и перспективы

27 февраля в зале ученого совета Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова прошел Международный круглый стол «Республика Корея – Якутия: пути сближения и перспективы», где приняли участие иностранцы из всех концов света: из Ирана, Колумбии, Молдовы, Польши, Монголии, Германии, Норвегии, Кореи, Белоруссии и России. Кргулый стол прошел в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика.» и IV Международного дальневосточного симфонического семинара-форума «Цех».

Целью круглого стола было привлечение внимания органов власти, науки, культуры, образования, бизнеса и общественности к проблеме происходящих в мировом сообществе глубоких перемен, открывающие новые возможности, обмен опытом. Популяризация международного взаимодействия в сфере культуры располагает к осмыслению пройденного пути и определению перспективных направлений дальнейшего сотрудничества. Диалог «Республика Корея – Якутия» (к 30-летию установления дипломатических отношения между Россией и Республикой Корея) предполагает поиск новых, ценных форм и методов культурного, и в том числе, музыкального сотрудничества на благо укрепления добрососедских отношений в рамках IV Международного Музыкального Фестиваля «Евразия. Диалог. Классика».

Модератором круглого стола была – Валентина Петровна ДЬЯКОНОВА, проректор по корпоративной политике и воспитательной работе Высшей школы музыки РС(Я).

Участники круглого стола:

  1. Кириллин Гаврил Витальевич, министр по внешним связям и делам народов РС(Я)
  2. Максимов Нюргун Романович, директор Института Востока СВФУ
  3. Унарова Любовь Дорофеевна, доктор философских наук, профессор кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин ВШМ РС(Я)
  4. Лебедева Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры восточных языков и страноведения ИЗФиР СВФУ
  5. Ким-Татаринова Елена Афанасьевна, доцент кафедры истории и теории музыки ВШМ РС(Я)
  6. Судзиловский Ярослав Сергеевич, композитор, Член совета Союза композиторов РФ, Член Совета Российского музыкального союза, Председатель Международной гильдии молодых музыкантов «МеждународМолОт»
  7. Чигирев Сергей Валентинович, начальник отдела по концертной и творческой работе, доцент кафедры академического пения и оперной подготовки ВШМ РС(Я)
  8. Костас Марсаан, кинорежиссер
  9. Пысларь Снежана Ильинична (Молдова), композитор
  10. Лыбин Дмитрий Витальевич ( Беларусь), композитор
  11. Алтангэрэл Хишигдогтох (Монголия), композитор
Фото: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).
Источник: Пресс-служба Высшей школы музыки РС(Я).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх