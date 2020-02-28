27 февраля в зале ученого совета Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова прошел Международный круглый стол «Республика Корея – Якутия: пути сближения и перспективы», где приняли участие иностранцы из всех концов света: из Ирана, Колумбии, Молдовы, Польши, Монголии, Германии, Норвегии, Кореи, Белоруссии и России. Кргулый стол прошел в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика.» и IV Международного дальневосточного симфонического семинара-форума «Цех».

Целью круглого стола было привлечение внимания органов власти, науки, культуры, образования, бизнеса и общественности к проблеме происходящих в мировом сообществе глубоких перемен, открывающие новые возможности, обмен опытом. Популяризация международного взаимодействия в сфере культуры располагает к осмыслению пройденного пути и определению перспективных направлений дальнейшего сотрудничества. Диалог «Республика Корея – Якутия» (к 30-летию установления дипломатических отношения между Россией и Республикой Корея) предполагает поиск новых, ценных форм и методов культурного, и в том числе, музыкального сотрудничества на благо укрепления добрососедских отношений в рамках IV Международного Музыкального Фестиваля «Евразия. Диалог. Классика».

Модератором круглого стола была – Валентина Петровна ДЬЯКОНОВА, проректор по корпоративной политике и воспитательной работе Высшей школы музыки РС(Я).

Участники круглого стола: