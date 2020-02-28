Корея – Якутия: пути сближения и перспективы
27 февраля в зале ученого совета Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова прошел Международный круглый стол «Республика Корея – Якутия: пути сближения и перспективы», где приняли участие иностранцы из всех концов света: из Ирана, Колумбии, Молдовы, Польши, Монголии, Германии, Норвегии, Кореи, Белоруссии и России. Кргулый стол прошел в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика.» и IV Международного дальневосточного симфонического семинара-форума «Цех».
Целью круглого стола было привлечение внимания органов власти, науки, культуры, образования, бизнеса и общественности к проблеме происходящих в мировом сообществе глубоких перемен, открывающие новые возможности, обмен опытом. Популяризация международного взаимодействия в сфере культуры располагает к осмыслению пройденного пути и определению перспективных направлений дальнейшего сотрудничества. Диалог «Республика Корея – Якутия» (к 30-летию установления дипломатических отношения между Россией и Республикой Корея) предполагает поиск новых, ценных форм и методов культурного, и в том числе, музыкального сотрудничества на благо укрепления добрососедских отношений в рамках IV Международного Музыкального Фестиваля «Евразия. Диалог. Классика».
Модератором круглого стола была – Валентина Петровна ДЬЯКОНОВА, проректор по корпоративной политике и воспитательной работе Высшей школы музыки РС(Я).
Участники круглого стола:
- Кириллин Гаврил Витальевич, министр по внешним связям и делам народов РС(Я)
- Максимов Нюргун Романович, директор Института Востока СВФУ
- Унарова Любовь Дорофеевна, доктор философских наук, профессор кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин ВШМ РС(Я)
- Лебедева Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры восточных языков и страноведения ИЗФиР СВФУ
- Ким-Татаринова Елена Афанасьевна, доцент кафедры истории и теории музыки ВШМ РС(Я)
- Судзиловский Ярослав Сергеевич, композитор, Член совета Союза композиторов РФ, Член Совета Российского музыкального союза, Председатель Международной гильдии молодых музыкантов «МеждународМолОт»
- Чигирев Сергей Валентинович, начальник отдела по концертной и творческой работе, доцент кафедры академического пения и оперной подготовки ВШМ РС(Я)
- Костас Марсаан, кинорежиссер
- Пысларь Снежана Ильинична (Молдова), композитор
- Лыбин Дмитрий Витальевич ( Беларусь), композитор
- Алтангэрэл Хишигдогтох (Монголия), композитор
+7 (999) 174-67-82