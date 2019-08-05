Корея: Нюрбинские детсадовцы удостоены медалей на международных соревнованиях по робототехнике

3 августа в г. Тэджон Республики Корея состоялись очередные Международные соревнования юных робототехников IYRC (International Young Robot Competition) на базе детских робототехнических наборов HUNA-MRT.

В соревнованиях приняли участие 527 детей из 22 стран. Россию представляли 22 участника из Нижнего Новгорода, Хабаровска и Якутии.

Воспитанники детского сада «Бисик» Нюрбинского улуса Столяров Артур и Олесов Харысхан завоевали медали 2 и 3 степени в соревнованиях категории «Боулинг».

Команда АНО «Детский центр робототехники» г. Якутска в составе Ермолаева Антона, Дьяконовой Виктории, Самсонова Михаила и Ивановой Сайнаары получила специальный приз организаторов за творческий проект «Мусоросортировочная станция».

Воспитанник этого же центра Терехов Альберт, показав максимально короткое время — 1 мин. 03 сек., вошел в десятку лучших из 240 участников в категории «Переработка мусора».

Потанин Дмитрий и Акимов Даниил из АНО ДЦР, Олесова Чэмэлиинэ из Нюрбинской СОШ №1 и Петров Александр из Аканинской СОШ Нюрбинского улуса отмечены похвальными дипломами Международной ассоциации детской робототехники IYRA за результативное выступление.

Успешно выступили в соревнованиях и школьники из Хабаровска. Они заняли 1 и 3 места по программированию движения робота по линии. Также был высоко оценен жюри творческий проект детей из Хабаровска «Умный душ».

Как объявили организаторы, следующие Международные соревнования IYRC состоятся в августе 2020 года в Москве.