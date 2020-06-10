Коренные жители Якутии могут включить себя в реестр КМНС

Как сообщает «Парламентская газета», 4 июня вступило в силу постановление Правительства, уточняющее порядок формирования перечня коренных малочисленных народов. Перечень будет вести Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).Согласно закону, вступившему в силу 7 мая, предусматривается, что ФАДН будет вести учёт представителей малочисленных народов на основании заявлений граждан, а также сведений органов власти и общин. Эту функции переданы ФАДН в связи с упразднением Министерства по делам федерации и национальностей РФ.

Сведения из реестра будут использоваться для предоставления различных льгот. Если человек включён в список, то органы власти не вправе будут требовать у него документы, содержащие сведения о национальности.

Чтобы попасть в список, граждане должны обратиться в местные органы власти и предоставить свои личные данные, информацию о месте рождения и месте проживания, наименовании малочисленного народа, ведении традиционного образа жизни, участии в общине. Также необходимо предоставить подлинник или копию документов, содержащих информацию о национальности. Основанием для внесения в список могут также быть родственные отношения заявителя с лицами, относящимися к коренным малочисленным народностям.

Председатель постоянного комитета по по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева прокомментировала это решение: «Как только в паспорте убрали графу «национальность», возникла необходимость подтверждения национальной идентичности коренным малочисленным народам Севера. Ил Тумэн внёс поправку о том, чтобы в реестр были включены также лица, не занимающиеся традиционными видами хозяйствования. Появление такого реестра – это одно из проявлений заботы российского государства по отношению к коренным малочисленным народам Севера, для принятия действенных мер по развитию и улучшению качества их жизни».