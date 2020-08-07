Коренные народы еще до появления COVID-19 били тревогу по поводу угрозы пандемии

«Хотя вопрос происхождения COVID-19 до конца не изучен, связь между экологией и пандемиями хорошо известна ученым. Кроме того, есть группа людей, которые еще до появления COVID-19 били тревогу по поводу угрозы пандемии — это коренные народы. Благодаря своим традиционным знаниям и связи с миром природы им давно известно, что деградация окружающей среды может привести к росту заболеваний», — говорится в официальном релизе Организации Объединенных Наций.

В ООН отмечают, что в разгар пандемии важно защитить эти народы и их знания. Они могут многое нам рассказать о том, как восстановить равновесие во взаимоотношениях с природой и снизить риск будущих пандемий. Однако эти люди уже сталкиваются с целым рядом проблем и нынешняя реальность заключается в том, что последствия пандемии COVID-19 еще больше усугубляют эти проблемы.

«В целях повышения осведомленности о потребностях этих групп населения 9 августа каждый год отмечается Международный день коренных народов мира. Они нуждаются в нас особенно сейчас. А мы нуждаемся в них», — подчеркивают в ООН.

Напомним, 9 августа — Международный день коренных народов мира — является датой первой сессии Рабочей группы по коренным народам в Организации Объединенных Наций в 1982 году.

В Республике Саха (Якутия) мероприятия, приуроченные к Международному дню коренных народов, проходят в онлайн-формате. В режиме видео-конференции Уполномоченный по правам КМНС в РС(Я) 6 августа провела республиканский семинар для общественных представителей, помощников и актива КМНС по теме «Право на сохранение исконной среды обитания КМНС: вопросы экологии». 7-8 августа состоятся онлайн-встречи VI Молодежного Суглана-2020 с участием 14 регионов России. Национально-обрядовый праздник коренных малочисленных народов Севера Якутии “Кочевье” также пройдет в онлайн. 9 августа на светодиодных экранах города Якутска с 12:00 состоится трансляция поздравлений этнических ассоциаций районов Крайнего Севера и Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и регионов Российской Федерации, а также показ флешмоба «Победы праздничный салют», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.