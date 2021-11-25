Коренные малочисленные народы РФ получат господдержку из федерального бюджета

24 ноября Государственной Думой во втором чтении принят федеральный закон «О федеральном бюджете на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов». В соответствии с поправками, внесенными ко второму чтению, с 2022 года предусмотрено финансовые средства на реализацию программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, осуществляемой в Арктической зоне РФ.

Согласно принятым поправкам на следующий год запланированы средства на реализацию данной программы в размере 500 млн. рублей. Ежегодно на реализацию программы на 2023 и 2024 годы, также запланированы средства по 500 млн. рублей в год.

«Данная программа принята в апреле текущего года и является реальной поддержкой традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, проживающих в Арктике. Сейчас программа получила реальное финансовое наполнение в размере полутора миллиардов рублей на три года», — отметил Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий ЛЕДКОВ.

Председатель комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена ГОЛОМАРЕВА с удовлетворением отметила утверждение объемов федеральной поддержки КМНС.

“Государственное Собрание (Ил Тумэн) имеет непосредственное отношение к этой мере поддержке. Благодаря нашей работе в Федеральном Собрании РФ в ходе согласования проекта закона “О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации”, в том числе при участии первого вице-спикера Ил Тумэна Александра ЖИРКОВА, появились статьи в законе, касающиеся поддержки коренных малочисленных народов РФ. Во-первых, утверждено положение о создании Общественного совета Арктической зоны, куда вошли председатель Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов Севера РС(Я Августа МАРФУСАЛОВА и заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета, кандидат экономических наук Александр КУГАЕВСКИЙ. Во-вторых, появилась статья 28 об отдельных мерах господдержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне. Благодаря этой статье появилась и программа государственной поддержки, согласно которой ежегодно будет выделять 500 млн.руб.», — сказала Елена Христофоровна.

Народный депутат выразила также благодарность за продвижение проекта «Дети Арктики», лично коллеге — парламентарию Феодосии ГАБЫШЕВОЙ, сенаторам РФ Александру АКИМОВУ и Егору БОРИСОВУ, депутату Госдумы Галине ДАНЧИКОВОЙ и главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ.

Парламентарий также отметила роль общественных приёмных партии «Единая Россия» по всей России, которые поддержали данный проект, а также заместителя председателя Совета Федерации Галины КАРЕЛОВОЙ. Отдельные слова благодарности озвучены в адрес Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, куратора проекта «Дети Арктики» и программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.